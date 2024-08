Flämmarbeiten als Ursache: Hausfassade in der Wildschönau geriet in Brand

Wildschönau – Am frühen Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr brach an der Hausfassade eines neu gebauten Wohnhauses in Wildschönau ein Brand aus, welcher sich fast auf die gesamte Hausfassade ausbreitete. Erst durch die Fassadenöffnung am Haus konnte der Brand eingedämmt und gelöscht werden. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Niederau und Wörgl konnten durch das rasche Einschreiten ein Übergreifen auf das Nachbarwohnhaus verhindern.