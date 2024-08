Auftakt für Schwazer Handballer: Adler fahren wieder die Krallen aus

Bei den Fivers in Margareten startet Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag (19.30 Uhr) in die neue HLA-Saison.

Schwaz, Wien – Das berüchtigte Tempospiel der Fivers im fünften Wiener Gemeindebezirk ist den Schwazer Handball-Adlern, die in der Vorsaison im ÖHB-Cup endlich den jahrelangen Auswärtsfluch dort brechen konnten, bekannt. Mittlerweile, so Kapitän Alexander Wanitschek, sei man aber selbst so gefestigt, „um auch dominant auftreten zu können“.

„Es ist eine erste, echte Standortbestimmung, die uns nach der Vorbereitung zeigt, wo wir stehen“, notiert Cheftrainer Christoph Jauernik, der ÖHB-Teamspieler und Abwehrchef Michael Miskovez nach dessen hartnäckigen Patellasehnenproblemen „maximal für ein paar Minuten“ zum Einsatz bringen kann. Die Saison ist ja viel zu lang, um beim Auftakt unnötig was zu riskieren. Eine Tatsache, die auch für Torhüter-Routinier Aliaksei Kishou gilt. Und außerdem merkte Jauernik vor dem Start an, dass der ein oder andere Ausfall oder der ein oder andere Spielerwechsel nichts an den taktischen Grundfesten und der Aufgabenverteilung im Adlerhorst ändern soll.

Petar Medic dürfte am Samstag vermehrt auch in den Mittelblock rücken, eine gute Deckung und schnelles Umschaltspiel bleiben das A und O. Denn, so Jauernik: „Die Liga war sehr eng und wird das auch in der neuen Spielzeit sein.“