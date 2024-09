USA verurteilen Chinas Aktionen im Südchinesischen Meer

Die USA haben die Aktionen Chinas gegen Schiffe der Philippinen im Südchinesischen Meer verurteilt. In einer Mitteilung des US-Außenministeriums am Samstag wurden die jüngsten Aktionen gegen "rechtmäßige maritime Operationen der Philippinen im Südchinesischen Meer" als "gefährlich und eskalierend" bezeichnet.

"Ein Schiff der chinesischen Küstenwache kollidierte absichtlich dreimal mit einem Schiff der philippinischen Küstenwache, das seine Navigationsfreiheit in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Philippinen ausübte. Dadurch wurde das Schiff beschädigt und die Sicherheit der Besatzung an Bord gefährdet", teilte der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller in einer Erklärung mit.