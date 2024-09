Burke und Meyer triumphieren: Beim „Ötzi“ darf keiner zu früh über den Sieg jubeln

Sölden – Wer schon einmal am „Ötztaler“-Sonntag um 6.30 Uhr an der Startlinie stand, der will tunlichst nicht frieren und beim finalen Anstieg zum Timmelsjoch nicht von der Hitze gepeinigt werden. Heute war so ein Tag, an dem sich die Temperatur zwischen 15 und 25 Grad bewegte und Regen ausblieb. Der 29-jährige Kanadier Jack Burke nützte das, der Radprofi gewann die 43. Auflage des Ötztaler Radmarathons. Der Zeitfahr-Spezialist, 2021 Mitglied im Cycling Team Tirol, setzte sich am Jaufenpass entscheidend ab und nahm der Konkurrenz allein an diesem Anstieg drei Minuten ab.