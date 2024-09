Unwetter und Steinschlag: Wanderer gerieten auf Stubaier Gletscher in Not

Neustift im Stubaital – Ein Unwetter brachte am Samstagabend zwei Wanderer am Stubaier Gletscher in Not. Gegen 21 Uhr befanden sich der 59-jährige Österreicher und die 51-jährige Deutsche am Abstieg vom Zuckerhütl, als ein Gewitter aufzog. Sie suchten Unterschlupf bei einer Hütte.