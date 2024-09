Hund erschrak: E-Bikerin stürzte in Söll nach Bremsmanöver 15 Meter über Böschung

Söll, Nassereith – Bei einem Fahrradunfall in Söll ist am Samstagabend eine 60-Jährige unbestimmten Grades verletzt worden. Die Frau und ihr Ehemann fuhren gegen 20 Uhr mit E-Bikes auf dem Forstweg von der Walleralm kommend talwärts. Eine 51-Jährige spazierte den Weg zur selben Zeit hinunter. Sie hatte ihren Hund an der kurzen Leine dabei.