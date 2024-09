Kult-Moderator Thomas Gottschalk heiratete still und heimlich auf Ibiza

Ibiza – Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß haben heimlich geheiratet. Die Hochzeit sei auf Ibiza gewesen, schrieb der Entertainer am Sonntag in der Früh auf Instagram. Der 74-Jährige veröffentlichte mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer. „Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza“, schrieb Gottschalk. Zuvor hatten mehrere Medien über die Hochzeit berichtet.