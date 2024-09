Mit 127 km/h durch Ebbs gerast: 37-Jähriger ist Führerschein und Auto los

Ebbs – Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 37-jähriger Autofahrer am Sonntag im Ortsgebiet von Ebbs unterwegs. Der Pole fuhr gegen 9 Uhr mit 127 Stundenkilometern in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei – erlaubt wären dort 50 km/h gewesen.