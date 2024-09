Prinzessin heiratet Schamanen: Eine umstrittene Hochzeit in Norwegen

Geiranger – Es ist der Höhepunkt ihrer Liebe vor einer atemberaubenden Kulisse: Mehr als zwei Jahre nach ihrer Verlobung gaben sich die Tochter von König Harald V. und ihr aus den USA stammender Partner auf einer Zeremonie in einem geschlossenen Zelt das Jawort.„Unsere Liebe hat über alle Widrigkeiten triumphiert und wird ewig währen“, sagte Märtha Louise nach Angaben des britischen Promi-Magazins Hello! nach der Trauung, die aufgrund umstrittener Exklusivrechte für das Magazin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Norwegische Medien durften bei der Eheschließung daher nicht dabei sein.

Das Brautpaar wurde rund um die Trauung vor Blicken umfassend mit weißen Laken abgeschirmt. Am Abend traten Märtha Louise und Verrett schließlich doch noch vor Reporter und Schaulustige, die stundenlang in dem kleinen Ort Geiranger ausgeharrt hatten, um einen Blick auf Braut und Bräutigam werfen zu können.

„Es war so rührend. Es war so schön“, sagte Märtha Louise über die Trauung, bei der sie in ihrem weißen Brautkleid auf dem Weg zum Altar von ihrer ältesten Tochter Maud Angelica Behn (21) begleitet wurde. „Ich habe so oft geweint“, berichtete Verrett, der Smoking trug und nach der Eheschließung nun Mitglied der Königsfamilie ist, ohne jedoch einen Titel zu erhalten. „Es war phänomenal.“ Es sei atemberaubend gewesen, Märtha Louise zum ersten Mal in ihrem Kleid zu sehen.