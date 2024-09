Mit Gesicht auf Boden geprallt: 13-Jähriger bei Downhill-Unfall in Kramsach verletzt

Beim Sprung über eine Downhill-Schanze stürzte ein Jugendlicher so schwer, dass er von der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden musste.

Kramsach – Ein 13-Jähriger war am Sonntag mit einem Freund zum Downhill-Biken in Kramsach verabredet. Die beiden fuhren mit ihren Bikes bei der Fitnessmeile in Kramsach/Wittberg die dortige Cross- bzw. Downhillstrecke hinunter.