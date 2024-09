Ebbs atmete nach Sieg-Premiere auf, Silz/Mötz rettete in Überzahl ein Remis

Den Ebbsern gelang am Sonntag beim 3:0-Heimerfolg über Kundl der erste Saisonsieg. Silz/Mötz und der IAC trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.

Ebbs – Vier Runden dauerte es, bis Ebbs in der tt.com Regionalliga Tirol voll anschreiben konnte: Just im Kellerduell gegen Kundl holte man am Sonntag mit einem 3:0-Heimsieg vor 700 Zuschauern den ersten „Dreier“. „Jetzt können wir durchatmen“, war Ebbs-Trainer Markus Holzer doch ein wenig erleichtert: „Der Start in eine Meisterschaft ist immer wichtig, und der ist uns diesmal nicht so gut gelungen.“

Auch in den bisherigen Partien hätten „die Leistungen gepasst“: „Aber heute haben wir uns auch belohnt.“ So früh in der Saison sei die Tabellensituation zwar noch nicht so wichtig, jedoch: „Wenn man in der Tabelle weiter hinten liegt, schaut man doch öfter drauf, als wenn man vorne ist.“

Silz/Mötz muss auf Sieg noch warten

Weiterhin sieglos ist der freiwillige Absteiger Silz/Mötz nach dem 2:2-Heimremis gegen den IAC. Die Oberländer waren nach der Roten Karte für Gäste-Kicker Sven Masunic eine knappe Stunde in Überzahl. Masunic hatte den IAC am Mittwoch mit zwei Freistoßtreffern zum 5:3-Nachtragssieg in Mils geschossen, der Ausschluss wurde von Seiten der Gäste durchaus als hart eingestuft.

Riccardo Holzknecht rettete Silz/Mötz einen Punkt. © Thomas Böhm

„Die Überzahl haben wir gut ausgespielt, aber die Chancen nicht effizient genug genutzt“, haderte Silz/Mötz-Coach Helmut Kraft mit der Kaltschnäuzigkeit. Zumindest rettete Riccardo Holzknecht nach einem Stanglpass von der rechten Seite noch den ersten Punkt der Saison.

„Kompliment an die Truppe, gegen so einen Gegner in Unterzahl Paroli zu bieten“, zeigte sich IAC-Trainer Christian Kellner nach dem Punktgewinn stolz. Und auch Claus Zelger, Obmann-Stellvertreter des IAC, sprach von der „bisher besten Saisonleistung.“