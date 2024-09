Bergung toter Geiseln: Macron fordert Waffenstillstand

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich schockiert über den Fund von sechs getöteten Geiseln der Hamas im Gazastreifen geäußert. Im Onlinedienst X bekundete er am Sonntagabend seine "Fassungslosigkeit und Empörung" über den Leichenfund. "Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln, darunter unsere Landsleute Ohad Yahalomi und Ofer Kalderon", erklärte Macron. "Der Krieg muss aufhören."

Die Leichen der Geiseln waren nach Angaben der israelischen Armee am Samstag in einem Tunnel bei Rafah im Süden des Gazastreifen geborgen worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren die vier Männer und zwei Frauen "ungefähr 48 bis 72 Stunden" vor der gerichtsmedizinischen Untersuchung am Sonntag "von Hamas-Terroristen mit mehreren aus nächster Nähe abgefeuerten Schüssen ermordet worden".