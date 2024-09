Kim Jong-un will Nordkoreas ländliche Infrastruktur ausbauen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will den Ausbau von Gesundheits-, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen in ländlichen Gebieten vorantreiben. "Der Bau von Leichtindustriefabriken in lokalen Gebieten allein reicht nicht aus, um den Menschen in den Regionen des Landes ein nachhaltiges und besseres materielles und kulturelles Leben zu bieten", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Machthaber am Sonntag.