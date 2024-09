Franziskus begann längste Auslandsreise

Papst Franziskus hat die bisher längste Auslandsreise seiner Amtszeit begonnen. Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet - mit mehr als 240 Millionen Muslimen das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.