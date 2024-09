Im Osten beginnt das neue Schuljahr

Für knapp eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch mehr als 42.000 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die Kinder und Jugendlichen in den anderen Bundesländern.