Taiwans Präsident Lai stellt China-Gebietsansprüche in Frage

Taiwans Präsident Lai Ching-te stellt mit Verweis auf historische Gebietsabtretungen an Russland Chinas Ansprüche auf Taiwan in Frage. "Wenn es um territoriale Integrität geht, warum nimmt China dann nicht die von Russland besetzten Gebiete zurück, die im Vertrag von Aigun abgetreten wurden? Russland ist jetzt am schwächsten, nicht wahr?", sagte Lai in einem Interview mit einem taiwanischen Fernsehsender, das am Sonntagabend ausgestrahlt wurde.