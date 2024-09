Tragödie in Kirchberg: 22-Jähriger bei schwerem Quad-Unfall ums Leben gekommen

Kirchberg in Tirol – Eine Tragödie spielte sich am Sonntagabend im Unterland ab: Drei Einheimische – zwei junge Männer und eine Frau – waren mit einem Quad auf einer Forststraße in Kirchberg unterwegs, als das Fahrzeug aus unbekannter Ursache vom Weg abkam und in die Tiefe stürzte. Für einen der drei – einen 22-Jährigen – kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.