Zweite Medaille für Österreich: Brungraber gewann wie in Tokio Silber im Triathlon

Paris – Florian Brungraber hat am Montag bei den Paralympischen Spielen in Paris die zweite Medaille für Österreich geholt. Der 39-jährige Oberösterreicher musste sich im Triathlon in der PTWC-Klasse nur dem überlegenen Niederländer Jetze Plat geschlagen geben. Am Ende durfte Brungraber wie vor drei Jahren in Tokio über Silber jubeln. Speerwerferin Natalija Eder hatte am Samstag mit Bronze die erste rot-weiß-rote Medaille erobert.