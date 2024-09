Pfarrer starb nach Bergmesse auf Traunstein beim Abstieg

Gmunden – Der Pfarrer von Bad Ischl ist am Sonntag beim Abstieg nach der Bergmesse vom Traunstein bei Gmunden gestorben. Der 65-Jährige machte sich über den Mairalmsteig zurück auf den Weg ins Tal, als er stolperte und sich verletzte. Er verband die Wunde und dürfte laut Ermittlungen eine Rast eingelegt haben.

Als gegen 15.20 Uhr Wanderer am Rastplatz vorbeikamen, sahen sie ihn regungslos liegen. Der Pfarrer wurde noch am Berg wiederbelebt, verstarb aber im Krankenhaus, so die Polizei. (APA)