Bruckhäusl trauert um langjährigen Spieler, Tarrenz-Coach Köll verdiente sich A-Lizenz

Todesfall: Der FC Bruckhäusl trauert um einen ehemaligen Spieler. „Sprachlos, aber dankbar für die gemeinsame Zeit“, teilte der Verein aus der Landesliga Ost via Sozialer Medien mit. „Leider müssen wir heute die traurige Nachricht bekannt gegebn, dass wir uns von unserem Freund und Mitspieler, Matthias, für immer verabschieden müssen. Danke für die vielen Jahre, die wir gemeinsam beim FCB (2007 bis 2022) und auch Abseits vom Fußballplatz gemeinsam verbringen konnten. Du warst immer ein Kämpfer, der für seine Teamkollegen da war. Wir vermissen dich und du wirst immer einen Platz in unserem Verein haben.“

A-Lizenz: Der Gebietsliga-West-Club FC Tarrenz graulierte seinem Trainer Benjamin Köll zum Abschluss der UEFA-A-Lizenz. „Es ist schon mit sehr viel Aufwand verbunden, da man ja insgesamt sechs Wochen Urlaub für die Module braucht. Die ersten drei waren in Innsbruck und die letzten drei in Lindabrunn“, erzählt Köll. Auch Christoph Margreiter (Fügen II) und Thomas Löffler (Akademie Tirol) haben die A-Lizenz in der Tasche.