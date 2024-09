Einwaller bleibt Kufstein-Präsident, Thiersee gewann Nachtrag in der Landesliga Ost

Neue Ära: Wie Fußball-Westligist FC Kufstein bekannt gab, bleibt der auf der Jahreshauptversammlung neugewählte Präsident Simon Einwaller wie auch Vizepräsident Thomas Kogler in seinem Amt. Weiters im Boot: Bojan Margic (Mitglied Beirat), Hayati Bulut (Mitglied Beirat), Daniel Wilson (Sportlicher Leiter), Susanne Thaler (Mitglied Beirat), Manuel Hofer (Öffentlichkeitsarbeit), Jasmin Erlacher (Schriftührerin/Geschäftsstelle), Ronald Gercaliu (Jugendleiter), Didi Bachler (Jugendleiter-Stellvertreter), Franz Mitternöckler (Kassier-Stellvertreter), Günther Marek (Kassenprüfer), Robert Lauf (Sicherheitsbeauftrager), Mustafa Tuncer (Rechtsberatung), Andreas Deutsch, Andreas Walter, Hans Schlichenmaier, Robert Hölzl (alle Mitglieder des Beirats).

Nachtragssieg: Thiersee hat am Dienstag im Nachtrag gegen Erl einen 5:3-Heimsieg eingefahren und schloss damit nach Punkten zu Landesliga-Ost-Tabellenführer Jenbach auf. Auch Kolsass/Weer hält bei neun Punkten. In der Gebietsliga West feierte Rinn/Tulfes einen 3:1-Erfolg im Pitztal. In der Bezirksliga Ost holten die Kitz Juniors einen 5:1-Sieg über Uderns.