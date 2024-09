Einbrecher wollten in Innsbruck E-Scooter stehlen: 31-jährige Seriendiebin verhaftet

Innsbruck – Auf frischer Tat hat ein Innsbrucker in der Nacht auf Montag zwei EinbrecherInnen erwischt. Eine 31-jährige Slowakin und ein 16-jähriger Bulgare drangen laut Polizei um kurz vor 1 Uhr in einen verschlossenen Fahrradraum eines Wohnhauses in Pradl ein. Sie brachen dann das Schloss eines E-Scooters auf.

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, soll die 31-jährige Slowakin bereits Anfang Juli sieben „teils versuchte, teils vollendete“ Einbrüche in Kellerabteile in Innsbruck begangen haben. In den vergangenen drei Wochen wird sie verdächtigt, sieben E-Scooter aus dem Raum Innsbruck gestohlen zu haben. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert. Der 16-jährige Bulgare wurde am Montag über Anordnung enthaftet. (TT.com)