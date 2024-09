Einbrecher wollten in Innsbruck E-Scooter stehlen: Nachbar erwischte sie auf frischer Tat

Innsbruck – Auf frischer Tat hat ein Innsbrucker in der Nacht auf Montag zwei EinbrecherInnen erwischt. Der 31-jährige Slowake und die 16-jährige Bulgarin drangen laut Polizei um kurz vor 1 Uhr in einen verschlossenen Fahrradraum eines Wohnhauses in Pradl ein. Sie brachen dann das Schloss eines E-Scooters auf.