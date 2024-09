Liebesauftritt in Venedig: Brad Pitt zeigt sich mit seiner neuen Freundin

Neben der Premiere seines neuen Films „Wolfs“ stand vor allem Brad Pitts neue Begleitung im Scheinwerferlicht. Doch auch Pitts Ex-Frau Angelina Jolie hinterließ in Venedig ihre Spuren.

Pitt, der in einem eleganten schwarzen Smoking glänzte, wurde von de Ramón begleitet, die in einem stilvollen One-Shoulder-Kleid die Blicke auf sich zog. Die Schmuckdesignerin, die laut Medienberichten Mitte 30 ist, beeindruckte durch ihre schlichte Eleganz und harmonierte perfekt mit dem Look des Schauspielers.