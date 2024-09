Positive Bilanz: Innsbrucker Festwochen der Alten Musik zu 97 Prozent ausgelastet

23 der 56 Veranstaltungen der 48. Auflage der Festwochen, die in diesem Jahr von der Fragestellung „Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“ begleitet wurden, waren kostenfrei. „Die Freude und den Erfolg der ersten Saison unter der neuen künstlerischen Leitung spüren wir nicht nur in den vielen Rückmeldungen aus dem Publikum, sie zeigt sich auch in den Zahlen“, bilanzierte der Kaufmännische Direktor Markus Lutz in einer Aussendung. Auch Eva-Maria Sens resümierte positiv: „Wir konnten das Publikum für unsere Ideen begeistern, den Festwochen einen neuen Drall, kleine Abweichungen vom bisherigen Weg, zu geben.“