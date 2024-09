Pannenfahrer beim ÖAMTC Tirol: Sie sind unterwegs, um Menschen zu helfen

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er täglich die Möglichkeit, Menschen in Notsituationen zu helfen und seine fachliche Unterstützung anzubieten. „Mir ist es wichtig unseren Mitgliedern zu helfen. Es gibt viele positive Erlebnisse und auch ein direktes Feedback,“ so Ahrer.

Jeder Tag als Pannenfahrer kann völlig anders sein. Unterschiedliche Arten von Pannen bei veschiedenen Automarken sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommen kann. Auf sich selbst gestellt zu sein, schätzt Robert: „Ich bin allein und kann bzw. muss meine eigenen Entscheidungen treffen. Als Pannenfahrer ist es wichtig flexibel, technisch versiert – aber das versteht sich von selbst – einfallsreich und lösungsorientiert zu sein. Wer das von sich behaupten kann, ist als ÖAMTC Pannenfahrer richtig.“ Besonders wichtig ist ihm auch, dass er draußen unterwegs ist: „Ich kann es mir nicht vorstellen, ständig nur in einer Werkstätte zu arbeiten.“

In acht von zehn Fällen können die Gelben Engel vor Ort helfen.

Natürlich hat sich die Pannenhilfe im Laufe der Zeit gewandelt: „Gefühlt war früher alles viel einfacher. Die Pannenhilfe hat sich stark verändert, sie ist komplexer und durch die Elektronik auch herausfordernder geworden, weil die Ursachen der Panne vielfältiger geworden sind. Es gibt einfach mehr zu bedenken – Fehler in der Software oder den Sensoren sind sehr häufige Pannen. Mechanische Pannen gibt es fast nicht mehr. Darum werden wir auch regelmäßig geschult, um am Ball zu bleiben. Schließlich haben wir mit verschiedenen Automarken und Antriebssystemen zu tun und die Pannenhilfe sollte zügig erledigt werden, damit unsere Mitglieder wieder weiterfahren können.“

Auf die Arbeitszeit im Turnusdienst angesprochen, ist er sich sicher: „Diese Arbeitszeiten will ich nicht mehr missen. Sicher arbeite ich auch öfters am Wochenende, dafür habe ich dann wochentags frei. Mit dieser Einteilung kann ich auch einen Kurzurlaub oder ähnliches einplanen, ohne, dass ich im Arbeitsablauf fehle oder ich Urlaubstage nehmen muss. In einem anderen Job würden mir diese Dienstzeiten richtig abgehen. Das System ist für mich perfekt.“