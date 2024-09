Mit 73 Jahren noch auf dem Platz: Zillertaler Original pfeift schon ein halbes Jahrhundert

Finkenberg – Ehre, wem Ehre gebührt. Beim Match zwischen Finkenberg und Buch in der 2. Klasse Ost stand der „Toni“ am Freitagabend im Mittelpunkt. Niemand Geringerer als Anton Thaurer, der seit 1974, also seit 50 Jahren, ununterbrochen Spiele vom Nachwuchs bis zu den Kampfmannschaften im Tiroler Fußball leitet. Mit einem eigens angefertigten Jubiläums-Trikot seitens der Kollegenschaft (u. a. Thomas Pohl, David Astl) ging es hinein in eine denkwürdige Partie, bei der Heimcoach Andreas Kreidl nach dem Spiel noch Rot sah: „Ich habe ihn schon zuvor verwarnt und man muss sich auch nach dem Match benehmen können“, notierte der rüstige Jubilar, der danach noch lange mit Familie, Freunden und Weggefährten in der Kantine saß: „Wenn wir alles getrunken hätten, was uns die Finkenberger hergestellt haben, wären wir noch den ganzen Samstag gesessen“, schmunzelte er. Auch die dritte Halbzeit ist in seinem Programm: „Es ist schön unter den Schiedsrichtern und bei vielen Vereinen so viele Freunde zu haben.“