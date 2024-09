Konflikte im Südchinesischen Meer: China verbittet sich Einmischung seitens der EU

Peking, Brüssel - China ruft die EU im Streit um das Südchinesische Meer zur Zurückhaltung auf. „Die Europäische Union ist keine Partei in der Frage des Südchinesischen Meeres und hat kein Recht, mit dem Finger auf dieses Thema zu zeigen“, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Die Äußerung folgte auf eine Stellungnahme der EU zu einem Zwischenfall zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen am vergangenen Wochenende.

Die EU hatte am Sonntag in einer Erklärung das Vorgehen chinesischer Küstenwachschiffe gegen legitime philippinische Seeoperationen im Südchinesischen Meer verurteilt. China beansprucht einen Großteil des Seegebiets für sich, was zu Spannungen mit anderen Anrainerstaaten führt. Für die internationale Schifffahrt ist das Gewässer, durch das jährlich Waren im Wert von rund drei Billionen Dollar transportiert werden, von enormer Bedeutung. In einigen Teilen des für seine Fischgründe bekannten Seegebiets werden zudem Öl- und Erdgasvorkommen vermutet.