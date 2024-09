Klein-Lkw kollidierte bei Überholmanöver in Roppen mit Auto: 30-Jähriger verletzt

Roppen – Bei einem Überholmanöver eines Klein-Lkw in Roppen kam es am Montag zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Lenker (30) war gegen 10.45 Uhr auf der MS-Designstraße in Richtung Westen unterwegs, als ihm der 29-Jährige mit dem Klein-Lkw entgegenkam. Dieser war gerade dabei, in einer langgezogenen Kurve einen Lkw zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß.