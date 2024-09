Telfs – In Telfs wurde am Montagnachmittag eine E-Bikerin beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Autofahrer (58) bog laut Polizei gegen 14.40 Uhr von der Saglstraße nach links in eine Zufahrt ein und kollidierte dabei mit der in die Gegenrichtung fahrenden 63-Jährigen. Die Frau stürzte und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall gebracht werden. (TT.com)