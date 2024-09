E-Bike-Fahrerin bei Sturz in Innsbruck von Bus gestreift und verletzt

Innsbruck – Eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin ist Montagvormittag in der Innsbrucker Innenstadt von einem vorbeifahrenden Linienbus gestreift und verletzt worden. Die Frau fuhr von der Museumstraße in den Kreuzungsbereich Richtung Amraserstraße und wollte an der Ampel stehen bleiben. Zeitgleich bog ein Bus von rechts in die Amraserstraße ein.