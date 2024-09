48-Jähriger starb bei Bergtour in der Glocknergruppe

Kals am Großglockner – Ein 48-jähriger Mann ist am Montag bei einer Bergtour in Osttirol verstorben. Der Einheimische wollte laut Polizei gemeinsam mit zwei Freunden vom Lucknerhaus zur Stüdlhütte in der Fanatscharte aufsteigen. Unterhalb der Lucknerhütte (2130 Meter) rief der als Letzter gehende 48-Jährige seinen Begleitern zu, sie sollten auf ihn warten. Als sich die beiden umdrehten, sahen sie, wie dieser nach vorne kippte und ca. 15 Meter über die steile Böschung stürzte. Dort blieb er reglos liegen.