Motorradlenker bei Pkw-Wendemanövern in Pfunds und Innsbruck verletzt

Zwei Motorradlenker wurden am Montag bei Unfällen in Tirol verletzt. Zu den Zusammenstößen war es jeweils wegen Wendemanövern von Autolenkerinnen gekommen.

Pfunds, Innsbruck – Bei zwei Zusammenstößen zwischen Motorrädern und Pkw wurden am Montag in Tirol jeweils die Motorradlenker verletzt.

Zunächst kam es kurz vor 15 Uhr zu einem Unfall auf der B184 in Pfunds. Ein 49-jähriger Biker war in Richtung Schweiz unterwegs und fuhr bei einer Baustelle an einer Fahrzeugkolonne vorbei. Zeitgleich wollte eine 59-Jährige, die mit ihrem Auto in dieselbe Richtung fuhr, ihr Fahrzeug wegen des starken Verkehrs wenden. Der Motorradfahrer bremste, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Schweizer stürzte und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins Krankenhaus nach Scoul gebracht.