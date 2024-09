Sinner und Swiatek bei US Open im Viertelfinale

Topfavorit Jannik Sinner hat die erste echte Bewährungsprobe bei den US Open nervenstark bestanden und das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang den Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1 und blieb auch in der hitzigen Abend-Atmosphäre von New York abgeklärt. Zuvor hatte sich Iga Swiatek souverän mit 6:4, 6:1 gegen die Russin Ljudmila Samsonowa durchgesetzt.