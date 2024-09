Swiatek bei US Open locker im Viertelfinale

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek strebt bei den US Open weiter ihrem sechsten Grand-Slam-Turniersieg entgegen. Die 23-jährige Polin setzte sich im Achtelfinale mit 6:4, 6:1 gegen die Russin Ljudmila Samsonowa durch und ist im Turnierverlauf immer noch ohne Satzverlust. Swiatek trifft nun in der Runde der besten Acht in New York auf die an Nummer sechs gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula.