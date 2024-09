Bisher 13 Tote durch Tropensturm "Yagi" auf Philippinen

Der Tropensturm Yagi hat auf den Philippinen schwere Schäden verursacht und bisher mindestens 13 Menschen getötet. Laut der Katastrophenschutzbehörde kamen allein in der hügeligen Gemeinde Antipolo östlich von Manila sieben Menschen durch Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben, vier weitere werden vermisst. "Die Such- und Rettungsarbeiten sind weiter im Gange", sagte Enrilito Bernardo, der Katastrophenschutzbeauftragte von Antipolo, am Dienstag.