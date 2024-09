Der Zusammenhalt muss wieder her

Das böse Erwachen am Wahltag haben die einst Großen zuletzt oft erlebt. In Deutschland war es Sonntagabend aber so böse, dass manchem Politiker der „Danke-an-die-Wähler“-Stehsatz im Hals stecken blieb. Wenn sich die AfD mit ihren rund 32 Prozent in Sachsen und Thüringen stolz als neue Volkspartei bezeichnet, wird ihr die zur Einstelligkeit geschrumpfte SPD wenig entgegenhalten können. Und die CDU belügt sich selbst, wenn sie sich als die „eine echte verbliebene Volkspartei“ und als „Bollwerk“ sieht.