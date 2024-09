Tödlicher Unfall auf Südtiroler Brennerautobahn: Mann aus Tirol von Auto überfahren

Kurtinig an der Weinstraße – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der Brennerautobahn in Südtirol. Ein in Tirol wohnhafter Mann, der gemeinsam mit seiner Partnerin in Richtung Norden unterwegs war, hielt gegen 21.20 Uhr in einer Nothaltebucht der Autobahn im Gemeindegebiet von Kurtinig im Südtiroler Unterland.