Tödlicher Unfall auf Südtiroler Brennerautobahn: Tiroler von Auto überfahren

Kurtinig an der Weinstraße – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der Brennerautobahn in Südtirol. Ein Tiroler, der gemeinsam mit seiner Partnerin unterwegs war, hielt gegen 21.20 Uhr in einer Nothaltebucht der Autobahn im Gemeindegebiet von Kurtinig im Südtiroler Unterland. Als der Mann aus dem Auto ausstieg, wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und etwa 200 Meter über die Fahrbahn geschleudert, berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it.