Die Magie des alten Handwerks

Stellt euch vor, ihr geht durch ein unsichtbares Tor und findet euch plötzlich in einer anderen Zeit wieder. Die geschäftige Moderne verblasst, und ihr taucht ein in eine Welt, in der das Klappern von Schmiedehämmern, das Rauschen von Spinnrädern und das Lachen von Handwerkern den Tag bestimmen. Willkommen am 25. Handwerksfest in Seefeld am 7. und 8. September 2024 – ein Fest, das euch direkt ins Herz einer vergangenen Zeit entführt!