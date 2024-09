Personalsorgen im ÖFB-Team: Die Luft ist in der Abwehr dünn

Nach der EURO wartet die Nations League: Der Auftakt in Pool B erfolgt am Freitag in Laibach. Mit Danso und Lienhart sagten die zwei etatmäßigen Innenverteidiger ab.

Pörtschach – Was ist zwei Monate nach dem EM-Achtelfinal-Aus gegen die Türkei (1:2 am 2. Juli in Leipzig) von der rot-weiß-roten EURO-phorie übrig geblieben? Die kommenden Tage und die ersten beiden Nations-League-Partien in Slowenien (Freitag) und in Norwegen (Montag) werden rund um das ÖFB-Team erste Antworten liefern.

„Wir wollen die Euphorie mitnehmen und wissen, dass es bei uns im Land in beide Richtungen oft sehr schnell gehen kann“, kennt ÖFB-Offensivkraft Christoph Baumgartner die Stimmungsschwankungen im Land.

Der Auftakt in die Nations League wird aber für Teamchef Ralf Rangnick vor allem in Sachen Innenverteidigung zu einer kleinen Herkulesaufgabe. Denn nach David Alaba, der neuneinhalb Monate nach seinem Kreuzbandriss weiter um sein Comeback kämpfen muss, und Gernot Trauner (Oberschenkel) sagten kurzfristig auch Kevin Danso und Philipp Lienhart ab. Der erstgenannte Lens-Legionär unterzieht sich nach seinem geplatzten Wechsel zu AS Roma wegen angeblicher Herzprobleme umfangreichen Untersuchungen, die bei den Franzosen vermutlich alle Zweifel in den Wind schießen sollen. Und Freiburg-Recke Lienhart hat wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes ausgecheckt. Mit Flavius Daniliuc (Hellas Verona) wurde nur ein Spieler nachnominiert, Tirols Bremen-Legionär Marco Friedl steht weiter nicht hoch im Kurs.

An vorderster Front muss Rangnick bei einigen Ausfällen (u. a. Gregoritsch, Kalajdzic, Entrup ...) auch wieder kreativ reagieren, wobei aus dem offensiven Mittelfeld und über die Flügel (gesammelt: Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Wimmer, Schmid, Grillitsch ...) durchaus die Qual der Wahl besteht.