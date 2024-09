Volksschülerin verletzte zwei Kinder bei Messerangriff in Tschechien

Am zweiten Schultag nach den Ferien attackierte ein Volksschulkind zwei Mitschüler mit einem Messer. Die Kinder schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Domazlice – Eine Volksschülerin hat in Tschechien zwei Mitschüler mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Kind sei nach dem Vorfall in Domazlice „binnen weniger Minuten“ festgenommen worden, erklärte die Polizei am Dienstag im Onlinedienst X.