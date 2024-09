Die lange Nacht der Musik in Schwaz

Musikalische Vielfalt mit dutzenden Livebands und DJs: am 14. September in der Silberstadt.

Am Samstag, 14. September 2024, verwandelt sich die Silberstadt Schwaz wieder in ein Mekka für Musikliebhaber:innen! Ab 19 Uhr findet die „Lange Nacht der Musik“ in 16 Lokalen statt und lädt zu einer unvergesslichen Nacht voller Rhythmen und Melodien ein. Dutzende Livebands und DJs sorgen für ausgelassene Stimmung in den zahlreichen Lokalen und Bars der Stadt. Ob Rock‘n‘Roll, Evergreens, Blues, Soul oder energiegeladene elektronische Beats – hier kommt jeder Musikfan auf seine Kosten.

Das abwechslungsreiche Programm verspricht eine musikalische Reise durch unterschiedlichste Genres:

• Burg Freundsberg: Die Ofenbankler

• Cafe Silver City Saloon: Markus (als Elvis-Double)

• Café Bar Museum: Boogie Kathi & The Muddy Bluesmen

• Café Bar Parterre: Damisch Dynamisch

• Café Bar Radio: Armin Rofner

• Café Bar Ulllis: Slicky Nerves, Hydra Heads, DJ Mountainlord

• Café Central: Sound-switch (Duo)

• die Galerie: Chill-House mit MF Dee-Jay

• Erbario Cocktail Wine Bar: DJ Hoody

• EssCoBar: Livemusik mit einer Überraschungsband

• Pascal’s BBQ’n’More: DJ Splitter & Friends

• Schulgassl: Take Two

• Schwåzeria: Manuel Lunardi, Solo – Gitarre & Klavier

• Squaze: DJ Frauenquote, Krawelle, AELI

• Stadtcafe Schwaz: nurzuzweit

• Yunit Schwaz: Auditory Message, Unicorn Butterfly Fuckazz, Motionsick

Ausgelassene Stimmung ist bei der Langen Nacht der Musik in Schwaz garantiert. © Stadtmarketing Schwaz

Jede Location hat ihren eigenen Charme und bietet ein besonderes musikalisches Erlebnis. Ob in der historischen Kulisse der Burg Freundsberg oder in den trendigen Bars der Innenstadt – überall erwartet euch eine besondere Atmosphäre und exzellenter Sound.

Damit ihr die verschiedenen Veranstaltungsorte mühelos erreichen könnt, steht euch ein kostenloser Shuttlebus-Service zur Verfügung, der euch bequem von einer Location zur nächsten bringt. So könnt ihr die gesamte Vielfalt der „Langen Nacht der Musik“ in vollen Zügen genießen, ohne euch um Taxis oder nächtliche Spaziergänge sorgen zu müssen. Markiert euch den 14. September 2024 rot im Kalender und freut euch auf eine unvergessliche Nacht voller musikalischer Highlights in der Silberstadt Schwaz!

Im Oktober haben Interessierte die Gelegenheit, hinter die Kulissen sechs führender Schwazer Unternehmen zu blicken.

Schwaz trifft Wirtschaft am 16. Oktober

Ein Blick hinter die Kulissen innovativer Unternehmen.

Der Wirtschaftsstandort Schwaz steht für Vielfalt, Tradition und Innovationskraft. Mit dem Projekt „Schwaz trifft Wirtschaft“ wird diesen Qualitäten eine besondere Bühne geboten. Nach dem großen Erfolg der Premiere im Jahr 2023 geht das Projekt nun mit zwei neuen Betrieben in die zweite Runde.

Am 16. Oktober 2024 haben Interessierte die einmalige Gelegenheit, sechs führende Unternehmen der Region hautnah zu erleben. Per Shuttlebus geht es auf drei spannende Touren, die einen tiefen Einblick in den Arbeitsalltag und die Innovationskraft dieser Betriebe ermöglichen.

Jetzt auf www.schwaz-trifft-wirtschaft.at anmelden!

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören das Greentech-Unternehmen SynCraft, die Stadtwerke Schwaz mit ihrem Wasserkraftwerk, die Tyrolit Gruppe, die Adler-Werk Lackfabrik, die DAKA Unternehmensfamilie und die Geschützte Werkstätte mit ihrem Werk in Vomp. Jede Betriebsbesichtigung dauert etwa 90 Minuten und bietet den Teilnehmern die Chance, mehr über die vielfältigen Job- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu erfahren. Die Unternehmen haben so einiges für die Besucher geplant.

„Schwaz trifft Wirtschaft“ ist nicht nur eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen und Interessierten, sondern auch eine Möglichkeit, die regionale Wirtschaft zu unterstützen und erlebbar zu machen. Die Teilnahme an den Touren ist kostenlos und richtet sich an Personen ab zwölf Jahren, die mehr über die Wirtschaftskraft ihrer Region erfahren möchten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um hinter die Kulissen zu schauen und die beeindruckende Vielfalt der Wirtschaft in Schwaz und der Region kennenzulernen!

Stadt Schwaz prämiert Lehrlinge Die Stadt Schwaz setzt ein starkes Zeichen für berufliche Ausbildung und die Wertschätzung von Lehrlingen in den Betrieben. Einstimmig wurde die Fortführung der Lehrlingsförderung beschlossen. Am 8. Oktober werden die Lehrlinge zu einem feierlichen Festakt im SZentrum in Schwaz eingeladen, bei dem ihre Leistungen gebührend gewürdigt werden. Als besondere Anerkennung erhalten sie von der Stadtgemeinde eine Prämie von 400 Euro in Silberzehnern. Unternehmer, die junge Menschen in ihrem Betrieb ausbilden, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Lehrlinge bei der Stadtgemeinde Schwaz anzumelden. Voraussetzung ist, dass sich die Lehrlinge im Abschlussjahr befinden. Mit der Anmeldung sollten die Unternehmer auch eine kurze Kompetenzbeschreibung des Lehrlings einreichen. Mit dieser Initiative möchte Schwaz die Bedeutung der Lehre unterstreichen und die herausragenden Leistungen der Lehrlinge und ihrer Ausbilder:innen den Mittelpunkt stellen.

© Stadtmarketing Schwaz

Abendshopping im Herbst

Am Freitag, den 11. Oktober 2024, verwandelt sich die Silberstadt Schwaz wieder in ein Einkaufsparadies! Das beliebte Abendshopping lädt zum Bummeln und Entdecken ein und verspricht ein besonderes Einkaufserlebnis, das weit über das bloße Shoppen hinausgeht.

Die Geschäfte der Innenstadt und die Stadtgalerien öffnen ihre Türen für ein einzigartiges Shopping-Event, bei dem die Besucher nicht nur tolle Angebote und Produkte finden, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm genießen können. Die gesamte Altstadt und die Galerien werden zur Bühne für Musik, Tanz und artistische Darbietungen, die den Besuch in der Innenstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Unterhaltung, Inspiration und Einkaufsspaß in Schwaz!

Weitere Details, Angebote und das Programm finden Sie unter www.schwaz.at und auf www.kaufinschwaz.at

Der Almabtrieb: ein traditionelles Großereignis. © Stadtmarketing Schwaz

Almabtrieb: Tradition und Abenteuer

Der Klang der Kuhglocken kündigt es weithin hörbar an: Der Almabtrieb in der Silberregion Karwendel steht bevor. Besonders spektakulär wird der Almabtrieb aus der Eng am 27. September sein.

Frühmorgens machen sich die Bauern und Hirten mit ihren geschmückten Kühen auf den Weg von der Eng über das Lamsenjoch. Nach einer kurzen Rast in der Lamsenjochhütte geht es durch das malerische Stallental hinab nach Schwaz. Dort erreichen die Kühe gegen 16 Uhr die Schwazer Altstadt und ziehen stolz entlang der Franz-Josef-Straße in ihren Heimatstall.

Diese beeindruckende Wanderung über 25 Kilometer und rund 2.000 Höhenmeter ist nicht nur für die Tiere und Hirten ein echtes Abenteuer, sondern auch für alle, die dieses traditionelle Ereignis miterleben.