Kreuze überklebt: Ermittlungen wegen gefälschter Stimmzettel bei Wahl in Sachsen

Bei der Auszählung von Briefwahlstimmen wurden am Sonntag in Dresden Fälschungen entdeckt: Kreuze wurden überklebt und zugunsten der rechtsextremen „Freien Sachsen“ neu gesetzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Entdeckt wurden die manipulierten Stimmzettel dem Bericht zufolge in zwei Wahlbezirken. „Dieser Verdacht ist uns in Bezug auf die Wahlbezirke 36011 und 36012 bekannt geworden“, sagte ein Sprecher der Stadt Dresden der Sächsischen Zeitung. Die beiden Wahlbezirke befinden sich in Langebrück im Norden von Dresden. Da es sich bei den gefälschten Stimmzetteln ausschließlich um Briefwahlstimmen handelte, sind laut Bild Mitarbeiter zweier Altenheime und Postboten in den Fokus der Ermittler geraten.