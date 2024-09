Trotz Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs: Putin in Mongolei empfangen

Russlands Präsident wurde mit viel Pomp in Ulanbaataar empfangen. Eigentlich hätte er verhaftet werden müssen. Doch Putin droht in der Mongolei keinerlei Gefahr.

Ulanbaataar – Russlands Präsident Wladimir Putin wurde gestern ungeachtet des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom mongolischen Staatschef Uchnaagiin Chürelsüch in Ulaanbaatar mit viel Pomp empfangen. Es ist der erste Besuch Putins in einem IStGH-Mitgliedsland seit Erlass des Haftbefehls gegen ihn im März 2023.

Putin war am Montagabend in Ulaanbaatar gelandet. Nach der pompösen, offiziellen Empfangszeremonie nahm er an den Feierlichkeiten zum 85. Jahrestag des Sieges der sowjetischen und mongolischen Streitkräfte über Japan teil.

Die von Russland und China dominierte Gruppe großer Schwellenländer trifft sich Ende Oktober in Kasan, Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan. Putin sagte, er wolle in der Mongolei vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen.

Bei Putins Besuch in Ulaanbaatar dürfte Medienberichten zufolge die geplante Erdgasleitung Power of Siberia 2 ein Thema sein, die Russland nach China bauen will. Sie würde durch die Mongolei führen. Bisher haben sich Peking und Moskau aber nicht über den Preis einigen können. Das Parlament der Mongolei hat in einem Beschluss vom August keine eigenen Mittel für die Pipeline eingeplant. Dies wird nach einem Bericht der New York Times als Zeichen gewertet, dass das potenzielle Transitland eher nicht mit dem Bau rechnet. (TT, APA, AFP, dpa)