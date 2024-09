Privatpleiten sind oft selbst verschuldet: Vor allem Junge betroffen

In der Altersgruppe bis 25 Jahre wird vom KSV ein gutes Drittel (34 Prozent) der Fälle auf Selbstüberschätzung zurückgeführt, bei den 25- bis 40-Jährigen sind es 31 Prozent. Diese beiden Altersgruppen liegen wie schon bei der Erhebung im Vorjahr über dem österreichweiten Durchschnitt. „Die hohe Verschuldung von jungen Menschen – vor allem durch den Konsum – ist ein sehr bedenklicher Trend“, so Götze. „Natürlich gibt es in jeder Alterskategorie Menschen, die den Überblick über ihre finanziellen Mittel verloren haben. Bei den Jungen passiert das jedoch häufiger, was auch auf ein fehlendes Verständnis für Finanzen zurückzuführen ist.“