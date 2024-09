ÖFB-Teamspieler Wimmer hat EM-Out abgehakt: „Aufarbeitung war sehr emotional“

Klagenfurt – Die multimediale Aufarbeitung des EM-Achtelfinal-Outs war für Österreichs Fußball-Teamspieler kurz, dafür aber relativ schmerzvoll. In einem fünf- bis zehnminütigen Video bekamen die ÖFB-Internationalen am Dienstagvormittag im Quartier in Pörtschach noch einmal die besonderen Momente des Turniers in Deutschland vor Augen geführt. Patrick Wimmers Augen blieben im Gegensatz zu jenen von Teamchef Ralf Rangnick trocken, "aber es war schon sehr emotional", gestand der 23-Jährige.

Als erste Gelegenheit dazu dienen die Nations-League-Partien am Freitag in Ljubljana gegen Slowenien und am Montag in Oslo gegen Norwegen. "Die Nations League ist ein guter Zwischenstopp, so etwas wie ein Neuanfang", meinte Wimmer. Norwegen und Slowenien seien "sehr anspruchsvolle Gegner mit super Einzelspielern."