Mit Daumen in Maschine geraten: 17-Jähriger in Ramsau schwer verletzt

Ramsau im Zillertal – Bei Arbeiten an einer Kantenleimmaschine verletzte sich ein 17-Jähriger am Dienstag gegen 9.50 Uhr schwer. Der Jugendliche war in einer Werkstatt in Ramsau im Zillertal mit dem Daumen in die Maschine geraten. Wie das passierte, war vorerst unklar.