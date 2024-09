Humane Papillomaviren sind weit verbreitet: Zumindest 80 Prozent aller Frauen und Männer infizieren sich im Lauf ihres Lebens. Die Viren verursachen Gebärmutterhalskrebs und andere Krebserkrankungen im mittleren Rachenraum und an weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen. Was dagegen hilft und was nicht.