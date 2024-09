Suche nach Einsturzursache in Schärding angelaufen

Einen Tag nach dem Einsturz von zwei Decken in einem Gebäude in der Schärdinger Innenstadt, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, sind am Mittwoch die Ermittlungen zur Unfallursache angelaufen. Um 6.00 Uhr war der Rettungseinsatz von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Bundesheer offiziell beendet worden, nachdem die Bergung der Leichen abgeschlossen war. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei 23-jährige syrische Staatsangehörige.